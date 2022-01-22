В рамках поединка 23 тура Серии А Дженоа и Удинезе победителя не выявили. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021,22, 23-й тур

Дженоа – Удинезе – 0:0

Удаление: Камбьясо, 79 (Дженоа)

Интер – Венеция – начало в 19:00

Дженоа в родных стенах принимала Удинезе, пытаясь доказать случайность избиения от Фиорентины (0:6) в первом поединке после эпохи Андрея Шевченко. Встреча с фриульцами стала дебютной для нового тренера "грифонов" – Александра Блессина – и первый блин немца оказался не таким же и комом. К 80-й минуте хозяева создали несколько очень хороших моментов (голкипер спасал гостей), ведя со счетом 9:1 по ударам.

Впрочем, конвертировать свое преимущество хоть в один гол Дженоа не удалось. На 79-й минуте она еще и в меньшинстве осталась – впрочем, Удинезе не смог воспользоваться этим подарком, нанеся всего 1 выстрел мимо ворот. В итоге финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

"Сирийцы написали по-русски: "Добро пожаловать в ад": голкипер, забивший 4 гола, ездил в Кальчо и шокировал Шахтер