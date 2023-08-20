Виктор Цыганков второй раз подряд вышел с первых минут. В свою очередь Артем Довбик снова начал в запасе, хотя его гол спас ничью для каталонцев на поле Реал Сосьедада. Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Хетафе на "Футбол 24", стартовал в 20:00. Команда Бордаласа тоже добыла ничейный результат на старте сезона, остановив дома Барселону. В прошлом сезоне сегодняшние соперники обменялись домашними победами.

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Почти ничего не происходило в первые 10 минут. А потом роскошная диагональ со своей половины на левый край, где Савио принимает, накручивает защитника и подает, а Янхел Эррера замыкает в высоком прыжке. Судьи сначала отменили взятие ворот, но VAR нарисовал правильные линии и стало понятно, что застряла нога Дамиана Суареса. Защитник гостей едва не исправился после розыгрыша штрафного – снаряд просвистел рядом с правым нижним углом.

Цыганков очень тяжело начал этот матч. Достается то в лицо, то по ногам. Не проходят попытки обострения и прострелы. Грязно и плотно играет Хетафе, такой стиль команды Бордаласа несколько лет назад едва не принес путевку в Лигу чемпионов. Тягучая игра, где больше нервов и ударов в ноги, чем в сторону ворот. Хетафе стреляет значительно чаще (1:5), но единственный точный выстрел на две команды принес преимущество Жироне, которая будто не в родных стенах играет, настолько вяло и тихо играет на атаку.

Сразу же после перерыва стало откровенно повеселее. Хетафе начал с премьерного попадания в створ ворот. Цыганков с Эррерой обыгрался на правом полуфланге, но Стуани с паса украинца не пробил голкипера. А вот в одной из следующих атак 36-летний уругвайский форвард ногой замкнул подачу Гутьерреса уже с левого края. Гассанига зачем-то вылетел из ворот во фланг, откровенно простил Хуан Иглесиас, не попав в пустую рамку с правого края.

И снова Цыганков неплохо разрезает, создавая пространство для партнера, но дальше не пошло. Стуани на 65 минуте показывает, почему Довбик пока запасной. Опять заброс на левый фланг, прострел, Сория пускает между руками. Стуани тут как тут и наказывает голкипера, которого Реал очень хотел на смену Лунину, за ошибку. Цыганков улучшил статистику вратаря Хетафе дальним ударом. Довбик и Валери Фернандес на 72 минуте меняют Стуани и Савио. Сория выбил на Цыганкова. Виктор сразу же бросил на ход Эррери, который расправился с голкипером. Однако экс-вингер Динамо на мгновение запоздало отдал этот пас. Гол отменен из-за офсайда.

Довбик настолько мощный на угловом, что соперник отлетает от него, а судьи свистят фол. Поэтому удар головой в статистику не засчитают. И снова Цыганков блестяще катит в штрафную, партнера подводит деревянный прием. Какой же шанс упустил Довбик на 90+2! Идеальный тайминг открытия, прием передачи в разрез, но выстрел прямолинейно в голкипера. Жирона набирает 4 очка и по крайней мере временно выходит на 3 место Ла Лиги. У Хетафе остается 1 балл, 0 забитых голов и 16 строчка.

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