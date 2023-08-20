Цыганков в основе Жироны на второй тур Примеры, Довбик – джокер
Футболисты сборной Украины попытаются еще раз сделать результат для Жироны.
Жирона встречается с Хетафе во втором туре испанского чемпионата. Начало матча – в 20:00 по Киеву. Смотреть игру можно на MEGOGO.
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Виктор Цыганков традиционно выходит в стартовом составе, а Артем Довбик второй раз подряд начинает в запасе каталонцев.
Состав Жироны: Гассанига – Мартинес, Лопес, Блинд, Гутьеррес – Гарсия – Савио, Эррера, Мартин, Цыганков – Стуани.
Запасные: Альмена, Бернардо, Клуа, Коуто, Довбик, Фуидиас, Карлос, Хуанпе, Торре, Валери, Вальехо.
В первом туре Примеры украинцы спасли для Жироны ничью с Реалом Сосьедад. Довбик дебютировал голом, воспользовавшись пасом Цыганкова.
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