Меньше 9-ти минут понадобилось Артему Довбику, чтобы забить первый гол за Жирону. Бывший нападающий СК Днепр-1 вышел на замену в матче с Реал Сосьедадом и сравнял счет, чем спас свою команду от поражения. В первом тайме баски серьезно отвозили Цыганкова и Ко, но после перерыва именно гол Довбика принес Жироне ничью.

Рекордный трансфер в истории Жироны сразу же начал отрабатывать потраченные на него деньги. Вдвое приятнее, что ассист в свой актив записал Виктор Цыганков. Именно украинская связка организовала гол, принесший команде Мичела первый зачетный балл в чемпионате Испании 2023/24.

О фантастическом дебюте "принца" Артема Довбика в Испании, "сухом" матче Андрея Лунина и неприятных новостях для нашего вратаря мадридского Реала – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".