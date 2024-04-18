Запрос Реала о переносе матча с Реалом Сосьедад был удовлетворён, информирует Marca. Изначально встреча была запланирована на субботу, 27 апреля, но теперь будет сыграна на день раньше. Это связано с тем, что уже во вторник, 30 апреля "бланкос" сыграют свой первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с Баварией в Мюнхене.

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Таким образом, Андрей Лунин и компания получат дополнительные 24 часа отдыха перед встречей с Баварией, которая сыграет свой гостевой матч с Айнтрахтом в субботу. Перенос матча с участием Реала спровоцировал перенос другой игры. Теперь встреча между Альмерией и Хетафе состоится не в пятницу, а в субботу.

Свой следующий матч команда Карло Анчелотти проведёт 21 апреля против Барселоны.

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