Запит Реала про перенесення матчу з Реалом Сосьєдад було задоволено, інформує Marca. Спочатку зустріч була запланована на суботу, 27 квітня, але тепер буде зіграна на день раніше. Це пов'язано з тим, що вже у вівторок, 30 квітня "бланкос" зіграють свій перший півфінальний матч Ліги чемпіонів із Баварією в Мюнхені.

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Таким чином, Андрій Лунін і компанія отримають додаткові 24 години відпочинку перед зустріччю з Баварією, яка зіграє свій гостьовий матч з Айнтрахтом у суботу. Перенесення матчу за участю Реала спровокувало перенесення іншої гри. Тепер зустріч між Альмерією та Хетафе відбудеться не в п'ятницю, а в суботу.

Свій наступний матч команда Карло Анчелотті проведе 21 квітня проти Барселони.

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