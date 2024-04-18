Кепа Аррисабалага рассказал Андрею Лунину, как пропустил от Бернарду Силвы с пенальти в финале Кубка английской лиги в 2019 году.

Андрей Лунин стал главным героем серии пенальти в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом. Вратарь "бланкос" отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича, внеся решающий вклад в выход своей команды в полуфинал турнира.

Конкурент Лунина может перебраться к финалисту Лиги чемпионов

Однако отразить удар Бернарду украинцу помог его конкурент за место в основном составе Кепа Аррисабалага. Испанец вспомнил, как именно Бернарду забил ему в серии пенальти финального матча Кубка английской лиги между Манчестер Сити и Челси в 2019 году. Тогда португалец пробил прямо по центру ворот, а Кепа завалился в угол. Тем самым Аррисабалага посоветовал Лунину не угадывать угол, а остаться по центру и попытаться среагировать по удару.

Напомним, что в январе Лунин выиграл у Кепы место в стартовом составе. Вероятно, Аррисабалага летом покинет Реал.