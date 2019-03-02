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Ла Лига отменит проведение матчей по понедельникам уже со следующего сезона

07:30 19 Читати українською
Ла Лига отменит проведение матчей по понедельникам уже со следующего сезона
Луис Рубиалес / фото: RFEF

Испанская Ла Лига прислушалась к мнению болельщиков и откажется от матчей в первый день недели.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес сообщил, что с сезона 2019/20 в Ла Лиге перестанут проводить матчи по понедельникам. Игры в первый день недели не имеют особой популярности среди болельщиков.

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"Больше не будет футбола по понедельникам. В следующем сезоне матчи Ла Лиги будут проходить по субботам и воскресеньям. Посмотрим, что будет с играми по пятницам, еще нужно договориться. Да, бизнес важен, но болельщики для нас не менее важны", – написал Рубиалес в Твиттере.

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Теги
Испания Ла Лига Луис Рубиалес
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