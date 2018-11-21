Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей по понедельникам с 2021 года

В немецкой Бундеслиге в течение нескольких лет произойдут изменения в расписании матчей.

Клубы лиги выразили солидарность с болельщиками и договорились об отказе от проведения матчей чемпионата Германии по понедельникам начиная с сезона-2021/22, сообщает Zeit Online.

Арбитр матча Майнц – Фрайбург вывел команды из раздевалки после использования VAR, фанаты хозяев выразили протест против матчей в понедельник

Отмечается, что именно тогда начнет действовать новый телевизионный контракт.

Ранее болельщики нескольких клубов Бундеслиги неоднократно выступали с протестами против проведения матчей по понедельникам, а также проводили акции, бойкотируя встречи. В нынешнем сезоне запланировано еще несколько игр, которые должны пройти в понедельник.