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Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей по понедельникам с 2021 года

15:41 27 Читати українською
Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей по понедельникам с 2021 года
ФК Боруссия Д

В немецкой Бундеслиге в течение нескольких лет произойдут изменения в расписании матчей.

Клубы лиги выразили солидарность с болельщиками и договорились об отказе от проведения матчей чемпионата Германии по понедельникам начиная с сезона-2021/22, сообщает Zeit Online.

Арбитр матча Майнц – Фрайбург вывел команды из раздевалки после использования VAR, фанаты хозяев выразили протест против матчей в понедельник

Отмечается, что именно тогда начнет действовать новый телевизионный контракт.

Ранее болельщики нескольких клубов Бундеслиги неоднократно выступали с протестами против проведения матчей по понедельникам, а также проводили акции, бойкотируя встречи. В нынешнем сезоне запланировано еще несколько игр, которые должны пройти в понедельник.

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Германия Бундеслига
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