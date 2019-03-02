Ла Ліга скасує проведення матчів по понеділках вже з наступного сезону

Іспанська Ла Ліга прислухалася до думки вболівальників і відмовиться від матчів в перший день тижня.

Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес повідомив, що з сезону 2019/20 в Ла Лізі перестануть проводити матчі по понеділках. Ігри в перший день тижня не мають особливої ​​популярності серед уболівальників.

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"Більше не буде футболу по понеділках. У наступному сезоні матчі Ла Ліги будуть проходити по суботах і неділях. Подивимося, що буде з іграми по п'ятницях, ще потрібно дійти згоди. Так, бізнес важливий, але вболівальники для нас не менш важливі", – написав Рубіалес в Твіттері.

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