"Часто ли я платил штрафы за свои выходки на поле? Да, бывало. Если собрать все, квартиру можно купить, и не одну.

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После Лацио, в частности, когда я получил вторую желтую карточку после финального свистка (1/8 финала Лиги Европы 2017/18 в Риме, – "Футбол 24"). Тогда еще президент мне звонил и "напихал". Но я и так пропускал бы ответный матч из-за перебора желтых. Нормальная сумма была, приличная.

Впрочем, это не самый большой штраф в моей карьере. Какой был самый большой? Не скажу. Больше ли 100 тысяч долларов? Да. Это за год, можно сказать", – признался Гармаш в программе "BurBuzz".

Напомним, в текущем сезоне 31-летний футболист переживает вторую молодость – полузащитник второй месяц подряд признается лучшим игроком месяца в УПЛ. Кроме того, в 19 матчах за Динамо он забил уже 6 голов и отдал 2 результативных передачи.

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