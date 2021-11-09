Дирекция украинской Премьер-лиги обнародовала имена победителей в индивидуальных номинациях по итогам октябрьских матчей.

В голосовании за топ-футболиста уверенно победил полузащитник Динамо Денис Гармаш, набравший 55,9% голосов, сообщает официальный сайт УПЛ. К слову, он получает почетную награду второй раз подряд – в сентябре ему тоже не было равных.

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В пятерку лучших также вошли форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш (29,8%), голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык (9,3%), полузащитник Динамо Виктор Цыганков (3,9%) и полузащитник Шахтера Тете (1,1%).

В голосовании за топ-наставника победу одержал наставник Ворсклы Юрий Максимов (48,4% голосов). Позади остались Виктор Скрипник (30,7%), Мирча Луческу (14,7%), Валерий Кривенцов (3,4%) и Роберто Де Дзерби (2,8%).

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