Півзахисник Динамо Денис Гармаш зізнався, що норовливий характер часто бив його по кишені.

"Чи часто платив штрафи за свої витівки на полі? Так, бувало. Якщо назбирати всі, то квартиру можна купити, і не одну.

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Після Лаціо, зокрема, коли я отримав другу жовту картку після фінального свистка (1/8 фіналу Ліги Європи 2017/18 у Римі, – "Футбол 24"). Тоді ще президент мені дзвонив і "напхав". Але я і так пропускав би матч-відповідь через перебір жовтих. Нормальна сума була, пристойна.

Втім, це не найбільший штраф у моїй кар'єрі. Який був найбільший? Не скажу. Чи більше 100 тисяч доларів? Так. Це за рік, можна сказати", – зізнався Гармаш у програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, у поточному сезоні 31-річний футболіст переживає другу молодість – півзахисник вдруге поспіль визнається найкращим гравцем місяця в УПЛ. Окрім того, у 19 матчах за Динамо він забив вже 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

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