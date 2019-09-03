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Кузнецов объявил состав сборной Украины U-19 на ближайшие матчи против Румынии

14:41 51 Читати українською
Кузнецов объявил состав сборной Украины U-19 на ближайшие матчи против Румынии
Сборная Украины U-19 / УАФ

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов объявил заявку команды на тренировочные сборы.

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов вызвал 20 игроков на ближайшие сборы команды, информирует официальный сайт УАФ.

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Вратари: Валентин Моргун, Анатолий Трубин.

Защитники: Кристиан Биловар, Даниил Хондак, Николай Ярош, Роман Якуба, Сергей Снисар, Александр Драмбаев, Владислав Мудрык, Алан Аусси.

Полузащитники: Артем Шулянский, Викентий Волошин, Николай Михайленко, Ярослав Надольский, Константин Гуров, Вадим Гудзинский, Арсений Батагов.

Нападающие: Станислав Библик, Роман Духота, Максим Гирный.

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Отметим, что во время тренировочных сборов сборная Украины U-19 проведет два товарищеских матча – оба против Румынии.

Добавим, что сборная Украины U-19 готовится к квалификации на Евро-2020, где встретится против сборных Швеции, Словении и Эстонии. Матчи состоятся 13-го, 16-го и 19 ноября соответственно.

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Сборная Украины Олег Кузнецов Олег Кузнецов Украина U-19 Украина U-19
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