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Шевченко на пресс-конференции оценил готовность игроков сборной Украины

22:27 50 Читати українською
Шевченко на пресс-конференции оценил готовность игроков сборной Украины
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о состоянии дел в лагере национальной команды перед поединками против Литвы и Нигерии.

– Какие планы на эту неделю? Что вас больше всего беспокоит как тренера сборной?

– Сегодня такой день, когда дети пошли в школу, некоторые впервые. Я всех поздравляю с праздником, особенно первоклассников. У многих игроков также есть дети, у некоторых из них были первые "линейки". Поэтому ребята хорошо провели первую половину дня. Команда собралась, все в хорошем настроении. Некоторые футболисты играли в субботу и воскресенье, поэтому сегодня облегченный формат для того, чтобы подвести всех к одинаковому физического состояния.

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– Интересно ваше мнение по поводу жеребьевки Лиги чемпионов. Многие наши сборников играть между собой ...

– Для нас важно наблюдать за тем, как футболисты будут прогрессировать в рамках турнира. Игроки, которые сейчас представляют Манчестер Сити и Аталанту, попали в одну группу, поэтому будем летать и смотреть матчи. Насколько я знаю, Аталанта в Лиге чемпионов играет на Сан-Сиро в Милане, где живут мои помощники.

– В какой форме приехал Роман Яремчук? Готов ли он играть?

– С ним все в порядке, провел первую тренировку, но в "лайт-режиме". Все же Роман пропустил последнюю неделю. В дальнейшем будем следить за его состоянием. Если оно улучшится, то Яремчук будет готовиться к игре.

– На какой позиции использовать Александра Зинченко?

– Он универсал, поэтому может играть на разных позициях. Ему сначала нужно попасть в состав, а потом уже определим его место на поле.

– В каком психологическом состоянии прибыли в сборную игроки киевского Динамо?

– Я пока не общался с ними на эту тему. Я всегда прошу ребят, которые приезжают в сборную, чтобы они оставляли клубные проблемы в стороне. У каждого бывают сложные моменты, и я уверен, что Динамо выйдет из этой ситуации. Желаем киевлянам удачи. Этот клуб меня вырастил, поэтому я буду за него переживать. Пока же каждый из игроков должен сосредоточиться на матчах национальной сборной. Нам предстоит важная игра отбора и товарищеский поединок, а их я всегда приравниваю к официальным. Команда после длительного перерыва возвращается в Украину, в Днепр, где будет играть против достойного соперника.

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– Как вы оцениваете форму Андрея Ярмоленко и Виктора Цыганкова, которые не смогли полноценно провести межсезонье?

– Очень положительно. Мне понравились кондиции Андрея, который вернулся после длительного отсутствия, связанного с травмой и последующей операцией. Была очень важна его поддержка. Ярмоленко приехал к нам в июне, провел сбор, хотя и был недостаточно готов и не мог полноценно участвовать в тренировках. Он – положительный игрок, очень важен для нас. Андрей восстановился и провел ряд хороших матчей за Вест Хэм, забил мяч в последней игре. Виктор же сейчас постоянно играет и добавляет. О нем также только положительные моменты

– С чем связан довызов Виктора Коваленко?

– У нас есть костяк команды, с которым мы работаем длительное время. За Виктором мы всегда наблюдали, он входит в обойму сборной. Из-за травмы в последнее время он не играл. Мы видим, что сейчас он восстановился. Этот исполнитель важен для команды, поэтому мы его и вызвали.

– Чемпионы мира в составе сборной U-20 пока не готовы к интеграции в национальную сборную?

- Молодых игроков ждет большое будущее только в том случае, если каждый из них будет подтверждать свой уровень уже в новых клубах, во взрослом чемпионате. Мы за всеми наблюдаем, у каждого есть шансы. Но сейчас они должны закрепиться в своих клубах и показывать тот уровень игры, который приблизил бы их в национальную команду.

– После победы над Сербией во Львове букмекеры называют нас фаворитами группы. Чувствуете ли вы и команда психологическое давление, связанное с грузом лидерства?

– Перед началом отборочного цикла перед командой стояла задача – занять то место, которое позволит попасть на чемпионат Европы. Этим занимается весь тренерский штаб и Украинская ассоциация футбола. Будем мы лидерами или нет, меня это интересует меньше всего. Моя задача – подготовить команду, сделать так, чтобы она показывала качественный футбол и при этом получила путевку на Евро-2020, – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.

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Роман Яремчук Роман Яремчук Александр Зинченко Александр Зинченко Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина Украина Сборная Украины Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков Виктор Цыганков Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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