Кузнєцов оголосив склад збірної України U-19 на найближчі матчі проти Румунії

Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнецов оголосив заявку команди на тренувальні збори.

Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнецов викликав 20 гравців на найближчі збори команди, інформує офіційний сайт УАФ.

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Воротарі: Валентин Моргун, Анатолій Трубін.

Захисники: Крістіан Біловар, Данило Хондак, Микола Ярош, Роман Якуба, Сергій Снісар, Олександр Драмбаєв, Владислав Мудрик, Алан Ауссі.

Півзахисники: Артем Шулянський, Вікентій Волошин, Микола Михайленко, Ярослав Надольський, Костянтин Гуров, Вадим Гудзинський, Арсеній Батагов.

Нападники: Станіслав Біблик, Роман Духота, Максим Гірний.

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Відзначимо, що під час тренувальних зборів збірна України U-19 проведе два товариських матчі – обидва проти Румунії.

Додамо, що збірна України U-19 готується до кваліфікації на Євро-2020, де зустрінеться проти збірних Швеції, Словенії та Естонії. Матчі відбудуться 13-го, 16-го й 19 листопада відповідно.