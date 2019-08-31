Сборная Украины U-17 заняла 2-е место на турнире имени Банникова

Сборная Украины U-17 уступила Турции в решающем матче турнира им. Виктора Банникова.

Турнир им. Банникова, финал

Украина U-17 – Турция U-17 – 1:1 (4:5 пен.)

Голы: Каплан, 40 (автогол) – Байрам, 79

Украина U-17: Пузанков, Роман, Мампасси, Дячук, Хлань (Микитишин, 60), Кононов (Биков, 48), Урсулов (Танчак, 48), Яцик, Хромей (Лебедев, 37; Бомащук, 80), Волошин, Теслюк (Попов, 48).

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В финальном матче турнира им. Банникова сборная Украины U-17 встретилась с турецкими сверстниками. Так сложилось, что забивали в поединке лишь гости. Под конец первого тайма Каплан неудачно попытался перехватить прострел с фланга и срезал мяч в собственные ворота.

После перерыва "сине-желтые" могли удваивать преимущество, но пропустили. На 79-й минуте Пузанков отразил удар турецкого игрока, но на добивании первым успел Байрам.

В серии пенальти удача улыбнулась гостям. Александр Петраков не смог добыть первый трофей с новым поколением.

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