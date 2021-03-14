Кузнецов: Динамо в случае победы над Зарей процентов на 80 станет чемпионом
Наставник сборной Украины U-19 Олег Кузнецов с нетерпением ждет битву грандов украинского футбола.
"Заря сейчас выглядит очень хорошо. После зимнего перерыва команда Виктора Скрипника еще не теряла очков, заработав четыре победы, одна из которых была над прямым конкурентом, Шахтером. Луганчане пробились и в полуфинал Кубка Украины.
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Поэтому они захотят продолжить свою победную серию и обыграть Динамо, которое будет не совсем свежим после поединка Лиги Европы с Вильярреалом. Наверное, Мирча Луческу прибегнет к ротации. Сейчас хоть и начало официальных игр после зимнего перерыва, все-таки, выступая дважды в неделю, физическая усталость накапливается.
После поражения на евроарене, не думаю, что наставник киевлян категорически сделает ставку на чемпионат Украины. Уверен, что в Испании киевляне сделают все, чтобы выступить достойно и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками.
Возвращаясь к матчу с Зарей я все-таки спрогнозирую победу "бело-синих", у которых в составе больше опытных исполнителей не по возрасту, а по количеству проведенных матчей на высоком уровне. Для Динамо это определяющая игра. В случае победы они процентов на 80 станут чемпионами", – сказал Кузнецов в комментарии изданию РБ.
Напомним, встреча между Зарей и Динамо состоится уже сегодня, 14 марта, в 17:00. Киевляне после 17-ти туров идут в турнирной таблице УПЛ первыми, имея в своем активе 40 очков, луганчане с 32 пунктами третьи (и имеют игру в запасе).