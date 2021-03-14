"Заря сейчас выглядит очень хорошо. После зимнего перерыва команда Виктора Скрипника еще не теряла очков, заработав четыре победы, одна из которых была над прямым конкурентом, Шахтером. Луганчане пробились и в полуфинал Кубка Украины.

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Поэтому они захотят продолжить свою победную серию и обыграть Динамо, которое будет не совсем свежим после поединка Лиги Европы с Вильярреалом. Наверное, Мирча Луческу прибегнет к ротации. Сейчас хоть и начало официальных игр после зимнего перерыва, все-таки, выступая дважды в неделю, физическая усталость накапливается.

После поражения на евроарене, не думаю, что наставник киевлян категорически сделает ставку на чемпионат Украины. Уверен, что в Испании киевляне сделают все, чтобы выступить достойно и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками.

Возвращаясь к матчу с Зарей я все-таки спрогнозирую победу "бело-синих", у которых в составе больше опытных исполнителей не по возрасту, а по количеству проведенных матчей на высоком уровне. Для Динамо это определяющая игра. В случае победы они процентов на 80 станут чемпионами", – сказал Кузнецов в комментарии изданию РБ.

Напомним, встреча между Зарей и Динамо состоится уже сегодня, 14 марта, в 17:00. Киевляне после 17-ти туров идут в турнирной таблице УПЛ первыми, имея в своем активе 40 очков, луганчане с 32 пунктами третьи (и имеют игру в запасе).

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