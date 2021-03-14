Поединок между Зарей и Динамо в 18-м туре УПЛ называют не просто центральным, а ключевым в сезоне. Существует мнение, что победа в этой встрече принесет киевлянам чемпионство – мол, дальше "бело-синие" и так опережают Шахтер на четыре очка, а впереди всего восемь туров. Луганчан же иногда называют третьим претендентом на золото (или серебро), ведь сейчас они отстают от второго места на четыре пункта при матче в запасе.

Заря – Динамо: Грозный оценил шансы луганчан замахнуться на вторую строчку УПЛ

Трудно согласиться со столь оптимистичными оценками. Виктор Скрипник – слишком прагматичный тренер, чтобы мечтать о золоте при нынешних раскладах, а у грандов впереди будет еще Классическое дерби и ряд матчей против крепких середняков. Впрочем, победа над Зарей действительно рискует превратиться в заявку киевлян на чемпионство – для этого необходимо только поражение или ничья Шахтера с Десной. С другой стороны, осечка динамовцев при параллельной победе "горняков" сократит отставание между лидерами до минимума. Словом, сегодня претендентам на золото желательно набирать максимум очков.

Правда, сделать это будет невероятно трудно. Во-первых, потому что Зарю вполне устроит и ничья – опыт последних матчей против грандов показывает, что луганчане при успешном счете начинают строить "автобус" не позднее, чем за 20 минут до финального свистка. Даже в битве с Десной за историческое серебро "мужики" не боролись за эфемерную победу, пытались только не проиграть. Сейчас ставки не менее серьезные – северяне идут всего в двух очках позади. Динамо же слабо выглядит во взломе организованной обороны,что показывают матчи еврокубков и встречи с Десной и Колосом. При этом киевляне достаточно уязвимы к контратакам.

Во-вторых, Заря под руководством Виктора Скрипника чрезвычайно сильно выступает против грандов. Так, с Динамо луганчане имеют победу, две ничьих и два поражения, а с Шахтером – две победы, две мировых и два проигрыша. При этом лишь в одном поединке не было забитых голов (0:0 против "горняков"), а одно из поражений завершилось со счетом 3:4. Две недели назад "мужики" вообще переиграли чемпиона, играя в меньшинстве и забив на 90 +5-й минуте.

В-третьих, Заря набрала очень мощную форму, выиграв все четыре тура УПЛ в новом году и пропустив всего один гол. Кроме того, была победа над Вересом в Кубке. Победная серия луганчан на внутренней арене составляет девять матчей, а всего их никто не переигрывал в 15-ти матчах подряд.

Все это, конечно, прекрасно, но не стоит и переоценивать силу Зари. Даже сейчас по ожидаемым очкам команда уступает Десне, причем в новом году команда забивает больше, чем создает. Как минимум, луганчане не заслужили победить Мариуполь.

Кроме того, стоит отметить психологические проблемы "мужиков" – они всегда дают бой грандам, но в прямых сражениях за медали их футбол не приносит успеха. Чего только стоят две убедительные победы Динамо над Зарей летом 2020-го, когда у луганчан был шанс закрыть борьбу за серебро в свою пользу. Таким образом, сегодняшний успех подопечных Виктора Скрипника будет во многом зависеть от настроя.

У Динамо же проблем с мотивацией не будет. После поражения от Вильярреала еврокубковая кампания киевлян де-факто завершена – очевидно, Мирча Луческу понял это еще после второго гола испанцев, ведь с игры быстро сняли Сидорчука и Шапаренко. "Бело-синие" постепенно переключаются на УПЛ. Даже если у кого и есть мечты о камбэке на Серамике, то они точно не на первом месте – сейчас все думают только о Заре и необходимости сохранить отрыв от Шахтера. Далее останется всего восемь туров, а если "горняки" еще и оступятся... Словом, динамовцы прекрасно понимают всю важность встречи.

При этом следует понимать, что они априори сильнее Зари. У них выше кадровый потенциал, шире лавка, высокий темп передач и интенсивность прессинга, лучше точность пасов и самый высокий в чемпионате показатель ожидаемых забитых голов при низком показателе ожидаемых пропущенных. Динамо может иметь любые проблемы, но команда способна добавлять и поднимать свои показатели до уровня Лиги чемпионов – там, между прочим, киевляне едва не отобрали очки у Барселоны.

Подопечные Мирчи Луческу заслуженно идут на первой позиции в УПЛ, а в последнем матче против Зари они доминировали от первой до последней минуты. Луганчанам просто повезло с дальним ударом – не больше. Тот поединок должны были выиграть киевляне – и с тех пор структура игры и количественно-качественные показатели Динамо отнюдь не стали хуже.

При этом футбол "бело-синих" по сравнению с временами Хацкевича-Михайличенко стал менее удобным для контратакующих коллективов вроде Зари. Команда Мирчи Луческу ставит на контроль мяча в высоком темпе и выбирает менее острые, но более безопасные решения при продвижении атаки – как следствие, моментов у чужих ворот стало меньше, но Динамо не подвергается контратакам, от которых живут подопечные Виктора Скрипника.

При этом киевляне довольно гибкие в своей игре: они способны отработать и от "автобуса", и от доминирования – Мирча Луческу строит тактический план под конкретных соперников и умело корректирует его после перерыва. Это заметно по тому, как часто Динамо добавляет во вторых таймах.

Минусом киевлян, на котором может эффективно сыграть Заря, выступает уязвимость под высоким прессингом и отсутствие качественного первого паса у центрбеков. Кроме того, они допускают элементарные ошибки при обороне на стандартах,что ярко показали Брюгге и Вильярреал – даже если удается отбить первую подачу (а часто не удается и это), то начинается развал при второй волне.

Ко всему этому стоит добавить проблемы Динамо с темпом игры и идеей в атаке. В новом году киевляне потеряли очки с Десной и провели 120 минут с Колосом, очень медленно катая мяч, а в заключительной фазе все часто сводится к банальщине – хотя довести мяч в ударные зоны команде удается регулярно. Не хватает и качественных кроссов, и обычного ощущения тайминга, а это приводит к появлению кучи моментов один-в-один – а они, в свою очередь, провоцируют единоборства и контратаки.

Словом, Динамо выглядит мощно и демонстрирует правильный футбол, но кадровый дисбаланс и определенная сырость наработок Мирчи Луческу оставляет середнякам очень хорошие шансы. За это команду мог наказать даже Львов, а Заря тем более способна создать "бело-синим" проблемы. Словом, сегодняшний матч обещает быть интересным – и вряд ли он завершится без голов.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шевченко – Бурда, Костевич, Белуце, Вербич

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Динамо

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Кабаев – Гладкий, Сайядманеш

Динамо: Бущан – Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать прогнозы на такой матч. Команды имеют кучу преимуществ друг над другом – и кучу уязвимостей. Более-менее уверенно можно только говорить о том, что поединок не закончится без голов в обе стороны. На это намекает и статистика последних пяти встреч, и слабость обороны киевлян на стандартах и ​​под прессингом, и мощность атаки динамовцев. Тем не менее, речь идет о наиболее результативном коллективе УПЛ.

Психологически и тактически Заре будет проще. Луганчане могут позволить себе даже поражение – никто за нее не скажет кривого слова (конечно, если не произойдет разгром), а над Десной есть преимущество в виде поединка в запасе. Ничья тоже устроит "мужиков", которым в любом случае придется работать от обороны и контратак. На Динамо же будет давить важность результата, что скажется на качестве завершения атак – а они у киевлян неидеальны.

С другой стороны, "бело-синие" выглядят менее удобным соперником для Зари, чем Шахтер – у них и с настройкой ситуация получше, и в единоборствах они сильнее, и структурно футбол динамовцев более вязкий. При этом киевляне и обороняются эффективно – даже при всех своих проблемах (юные центрбеки, слабость под прессингом, стандарты) они могут похвастаться лучшими защитными показателями в УПЛ.

Учитывая эти факторы, поверить в очередную победу Зари над грандом трудно, однако Динамо с середняками в новом году выглядело слишком нестабильно – Колос и Десна не дадут соврать.

В таких условиях очень уверенно можно говорить только о результативной ничьей между киевлянами и луганчанами, но в целом в этом поединке возможен любой счет.

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