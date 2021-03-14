"Зоря зараз виглядає дуже гарно. Після зимової перерви команда Віктора Скрипника ще не втрачала очок, заробивши чотири перемоги, одна з яких була над прямим конкурентом, Шахтарем. Луганці пробилися і в півфінал Кубка України.

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Тому вони захочуть продовжити свою переможну серію і обіграти Динамо, яке буде не зовсім свіжим після поєдинку Ліги Європи з Вільяреалом. Напевно, Мірча Луческу вдасться до ротації. Зараз хоч і початок офіційних ігор після зимової перерви, все-таки, виступаючи двічі на тиждень, фізична втома накопичується.

Після поразки на євроарені, не думаю, що наставник киян категорично зробить ставку на чемпіонат України. Упевнений, що в Іспанії кияни зроблять все, щоб виступити гідно і постараються реабілітуватися перед своїми вболівальниками.

Повертаючись до матчу з Зорею я все-таки спрогнозую перемогу "біло-синіх", у яких у складі більше досвідчених виконавців не за віком, а за кількістю проведених матчів на високому рівні. Для Динамо це визначальна гра. У разі перемоги вони відсотків на 80 стануть чемпіонами", – сказав Кузнєцов у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, зустріч між Зорею та Динамо відбудеться вже сьогодні, 14 березня, о 17:00. Кияни після 17-ти турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ першими, маючи у своєму активі 40 очок, луганці з 32 пунктами треті (і мають гру у запасі).

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