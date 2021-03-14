Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык считает "мужиков" одними из фаворитов на чемпионство в этом сезоне.

"В этом поединке может случится как очень феерический футбол, так и очень осторожный. Динамо не впечатлило против Вильярреала в Лиге Европы. Откровенно скажу.

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Вместе с тем киевляне близки к чемпионству, которого не могли завоевать очень давно. Это сейчас – главная мотивация для клуба.

Впрочем, совсем не исключаю, что Заря еще может даже побороться за золотые медали УПЛ. Все говорят о борьбе луганчан за третье и второе места, а на самом деле команда Скрипника еще претендует на первое место. Выигрывает Заря и разница между тремя клубами будет минимальной. Не прогнозирую результат, но думаю, что обе команды забьют. Предсказываю, что гол Динамо будет в активе Виктора Цыганкова", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, встреча между Зарей и Динамо состоится уже сегодня, 14 марта, в 17:00. Киевляне после 17-ти туров идут в турнирной таблице УПЛ первыми, имея в своем активе 40 очков, луганчане с 32 пунктами третьи (и имеют игру в запасе).

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