Некогда основной голкипер Реала Тибо Куртуа готовится к борьбе за место в воротах команды.

Накануне подопечные Карло Анчелотти провели тренировку на своей базе. Главная новость заключается в том, что Тибо Куртуа уже работает в основной группе, сообщает Marca.

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Напомним, бельгиец в этом сезоне не играл из-за сложной травмы. Именно поэтому летом арендовали Кепу, но статус основного голкипера отвоевал Андрей Лунин. Куртуа готовился вернуться на поле три недели назад, но тогда получил новую травму.

В то же время в лагере Реала есть и тревожные новости. Тренировку пропустил Ферлан Менди, у которого проблемы с мышцами. Француз рискует пропустить Эль Класико. Матч с Барселоной состоится уже завтра, 21 апреля.

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