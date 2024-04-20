"В мое время это был самый важный матч в мировом футболе. К сожалению для нас, Барселона тогда была, пожалуй, лучшей Барселоной в истории. Барселона под руководством Пепа была на другом уровне, совсем другом.

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Сейчас я думаю, что мировой интерес больше сосредоточен на таких играх, как Ливерпуль – Манчестер Сити или другие матчи АПЛ. Я считаю, что уровень Эль Класико упал, и это обидно. Но это не вина Реала, поскольку они, бесспорно, являются одной из лучших команд в мире. Проблема в Барселоне, которая потеряла уровень", – цитирует Озила Marca.

К слову, уже завтра, 21 апреля, состоится очередное Эль-Класико. Реал в рамках 32-го тура Ла Лиги будет принимать Барселону. К этой встрече команды подходят после изнурительных четвертьфиналов Лиги чемпионов, но каталонцы имели на один день больше, чтобы отдохнуть.

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