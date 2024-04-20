Колись основний голкіпер Реала Тібо Куртуа готується до боротьби за місце у воротах команди.

Напередодні підопічні Карло Анчелотті провели тренування на своїй базі. Головна новина полягає в тому, що Тібо Куртуа вже працює в основній групі, повідомляє Marca.

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Нагадаємо, бельгієць у цьому сезоні не грав через складну травму. Саме тому влітку орендували Кепу, але статус основного голкіпера відвоював Андрій Лунін. Куртуа готувався повернутися на поле три тижні тому, але тоді отримав нову травму.

Водночас у таборі Реала є й тривожні новини. Тренування пропустив Ферлан Менді, у якого проблеми з м'язами. Француз ризикує пропустити Ель Класіко. Матч з Барселоною відбудеться вже завтра, 21 квітня.

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