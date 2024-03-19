Вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа избежал разрыва крестообразной связки, но выбыл на довольно длительный срок.

Во вторник, 19 марта, во время тренировки Куртуа услышал хруст и почувствовал боль в правом колене. Как информирует AS, оказалось, что бельгиец порвал внутренний мениск. Сообщается, что в связи с новой травмой основной голкипер "бланкос" выбыл на срок в 6-7 недель. Врачи Реала опасались, что футболист порвал крестообразные связки, но эти опасения не оправдались.

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Согласно источнику, теперь Куртуа предстоит выбрать метод лечения: либо предпочесть консервативное лечение, либо сделать операцию. Второй вариант кажется неизбежным.

Marca добавляет, что Куртуа гарантированно пропустит остаток сезона 2023/24. Его возвращение на поле ожидается уже на старте новой кампании.

Тибо предстоял последний этап восстановления после разрыва крестообразной связки левого колена в августе, и он должен был вернуться на поле 31 марта в игре с Атлетиком. В среду, 20 марта, Карло Анчелотти должен был проверить Куртуа в товарищеском матче против Кастилии. Теперь этому не будет суждено случиться.

До конца сезона 2023/24 основным вратарём Реала вынужденно продолжит оставаться украинец Андрей Лунин. Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти уверен, что и с голкипером сборной Украины Реал сможет претендовать на победу в ЛЧ и Ла Лиге.

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