У вівторок, 19 березня, під час тренування Куртуа почув хрускіт і відчув біль у правому коліні. Як інформує AS, виявилося, що бельгієць порвав внутрішній меніск. Повідомляється, що у зв'язку з новою травмою основний голкіпер "бланкос" вибув на термін у 6-7 тижнів. Лікарі Реала побоювалися, що футболіст порвав хрестоподібні зв'язки, але ці побоювання не виправдалися.

Куртуа завершив тренування Реала у сльозах – нова важка травма бельгійця дарує шанс життя для Луніна

Згідно з джерелом, тепер Куртуа належить вибрати метод лікування: або віддати перевагу консервативному лікуванню, або зробити операцію. Другий варіант здається неминучим.

Marca ж додає, що Куртуа гарантовано пропустить залишок сезону 2023/24. Його повернення на поле очікується вже на старті нової кампанії.

На Тібо чекав останній етап відновлення після розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна в серпні, і він мав повернутися на поле 31 березня в грі з Атлетіком. У середу, 20 березня, Карло Анчелотті мав перевірити Куртуа в товариському матчі проти Кастільї. Тепер цього не станеться.

До кінця сезону 2023/24 основним воротарем Реала вимушено продовжить залишатися Андрій Лунін. Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті впевнений, що і з голкіпером збірної України Реал зможе претендувати на перемогу в ЛЧ та Ла Лізі.

Лунін, почавши гольову атаку, старанно відіграв за Реал перед камбеком Куртуа: Мадрид розбив Осасуну, Вальверде – топ