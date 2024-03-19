Лунін буде основним воротарем Реала до кінця сезону – Куртуа дізнався дату повернення на поле
Воротар Реала і збірної Бельгії Тібо Куртуа уникнув розриву хрестоподібної зв'язки, але таки вибув на доволі тривалий термін.
У вівторок, 19 березня, під час тренування Куртуа почув хрускіт і відчув біль у правому коліні. Як інформує AS, виявилося, що бельгієць порвав внутрішній меніск. Повідомляється, що у зв'язку з новою травмою основний голкіпер "бланкос" вибув на термін у 6-7 тижнів. Лікарі Реала побоювалися, що футболіст порвав хрестоподібні зв'язки, але ці побоювання не виправдалися.
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Згідно з джерелом, тепер Куртуа належить вибрати метод лікування: або віддати перевагу консервативному лікуванню, або зробити операцію. Другий варіант здається неминучим.
Marca ж додає, що Куртуа гарантовано пропустить залишок сезону 2023/24. Його повернення на поле очікується вже на старті нової кампанії.
На Тібо чекав останній етап відновлення після розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна в серпні, і він мав повернутися на поле 31 березня в грі з Атлетіком. У середу, 20 березня, Карло Анчелотті мав перевірити Куртуа в товариському матчі проти Кастільї. Тепер цього не станеться.
До кінця сезону 2023/24 основним воротарем Реала вимушено продовжить залишатися Андрій Лунін. Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті впевнений, що і з голкіпером збірної України Реал зможе претендувати на перемогу в ЛЧ та Ла Лізі.
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