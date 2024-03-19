Вратарь Реала Тибо Куртуа, похоже, снова выбыл на длительный срок. Бельгиец лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам после восстановления от травмы, но получил новую.

Куртуа получил новую травму 19 марта прямо на тренировке Реала, сообщает Marca. Повреждение бельгийца подтвердил и официальный сайт мадридцев.

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У Куртуа диагностировали разрыв внутреннего мениска правого колена. Дальнейшее обследование позволит определить сроки восстановления Тибо от новой травмы. Добавим, что бельгиец травмировал левое колено на старте этого сезона, после чего восстанавливался почти полгода.

Таким образом, шансы увидеть Андрея Лунина в следующих матчах за Реал сильно выросли, ведь украинец завоевал место в основе именно после травмы Куртуа. Уже вскоре, 9 апреля, состоится первый четвертьфинал Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити.

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