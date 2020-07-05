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Куртуа установил невероятное достижение в Реале, которое не смог покорить Касильяс

5 июля 17:51 - Читати українською
Куртуа установил невероятное достижение в Реале, которое не смог покорить Касильяс
Тибо Куртуа / Getty images

Голкипер мадридского Реала Куртуа проводит блестящий сезон в чемпионате Испании.

 
Серхио Рамос 73’
73’ Серхио Рамос

Бельгийский вратарь снова отстоял "на ноль" в поединке 34-го тура Ла Лиги против Атлетика из Бильбао. В общем, для Тибо это уже 17-й "сухой" матч в текущем розыгрыше Примеры.

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Куртуа стал первым голкипером Реала за 25 лет, которому удалось достичь такого показателя. Последним вратарем мадридцев, которому удавалось не пропустить в 17 играх Ла Лиги, был Франсиско Буйо, который продемонстрировал такой результат в сезоне-1994/95. Даже легендарный Икер Касильяс не может похвастаться таким достижением.

Напомним, бельгиец перебрался в Реал летом 2018 году из лондонского Челси за 35 млн евро. С тех пор Куртуа сыграл за "сливочных" 74 матча во всех турнирах, в которых пропустил 76 мячей и еще 30 раз оставлял свои ворота "сухими".

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Теги
Испания Атлетик - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Тибо Тибо Куртуа
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