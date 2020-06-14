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"Если Зидан доверится Лунину в Реале, то он сожрет Куртуа": Петраков верит в голкипера, с которым стал чемпионом мира

14 июня 23:15 50 Читати українською
"Если Зидан доверится Лунину в Реале, то он сожрет Куртуа": Петраков верит в голкипера, с которым стал чемпионом мира
Андрей Лунин / Getty Images

Тренер чемпионской сборной Украины U-20 Александр Петраков выразил поддержку вратарю Андрею Лунину.

Украинский специалист не сомневается в возможностях экс-подопечного побороться за звание первого номера в Реале.

Лунин отметил мини-юбилей и получил наивысшую оценку за все время выступлений в Овьедо

"Если Зидан возьмет Лунина в команду, если он ему доверится, то Андрей сожрет Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, так отрабатывает. Он его сожрет", – сказал Петраков в интервью ПроФутбол.

Напомним, текущий сезон Лунин начал в аренде за Вальядолид, а затем его отправили в Овьедо из Сегунды. После завершения кампании украинец может вернуться в мадридский Реал, где станет дублером или даже конкурентом Куртуа.

Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин

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Украинцы за рубежом Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Александр Петраков Александр Петраков Андрей Лунин Андрей Лунин Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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