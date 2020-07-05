Реал дожал Атлетик благодаря пенальти – гандикап перед Барселоной растет

Баски не сумели сдержать лидера Примеры в центральном матче 34 тура. Реал не показал мощного футбола, но вырвал победу – 0:1. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

После карантина Реал проходил дистанцию ​​безошибочно, оформляя серые (не обходится без судейских скандалов), но от этого не менее важные победы. Судьба чемпионства полностью в руках Зинедина Зидана, учитывая отрыв от Барселоны. Атлетик – не очень удобный оппонент для Мадрида, однако фаворитизм "сливочных" не поддавался сомнениям.

Атакующее трио Реала в рамках ротации сегодня сформировали Родриго и Асенсио, которые дополнили Бензема. Уже на стартовых минутах Асенсио мог открыть счет хорошим ударом со штрафного сквозь стенку. Голкипер парировал, а Карвахаль и Бензема плохо распорядились добиванием. Атлетик ответил шансом Уильямса, когда Рамос сделал что-то странное, пропустив мяч на темнокожего баска. Иньяки проиграл дуэль Куртуа, но это не имело никакого значения – арбитры зафиксировали офсайд.

Хозяева навязывали борьбу лидеру первенства, высоко прессинговали и пытались строить собственные атаки. Рауль Гарсия откликнулся на заброс из глубины и вплотную расстреливал Куртуа – будущий конкурент Лунина справился на отлично. Уильямс элегантно убежал на скорости от Рамоса, но на линии штрафной его лишил мяча Милитао. Еще был неточный удар Иньяки с острого угла. Моменты не супер, но оборона Мадрида регулярно давала сбои.

Реал редко подходил к воротам Атлетика, однако имел прекрасную возможность открыть счет. Асенсио слева вырезал подачу на дальнюю штангу, где караулил одинокий Родриго. Молодой бразилец, расстреливая пустой угол, с двух метров чудом не попал в цель. Весь креатив у мадридцев шел от Асенсио. Марко придумал еще один похожий эпизод, закинув на голову Бензема. Французу неудобно было бить – мяч разминулся со штангой. На другом конце поля оказывался в центре внимания Уильямс, однако его усилия разбивались об офсайды и проигранную борьбу Милитао.

Реал сразу после перерыва взялся за дело и пошел большими силами в атаку. Модрич дальним ударом проверил бдительность вратаря. Бензема несколько раз оказался с мячом в чужой штрафной площади, однако против него сыграли очень плотно. Время шло, гостям никак не удавалось дожать соперника. Рамос приходил на стандарты в атаку и оставался там, пока команда не потеряет мяч. Атлетик, в свою очередь, также не дремал, но Куртуа со всем справлялся.

Снова скорость Родриго, снова попытка Бензема сыграть тонко, снова обострение от Асенсио – сценарий встречи не менялся. Счет тоже. Ключевой эпизод случился на 72-й минуте. Марсело ворвался в штрафную площадь и упал – Дани Гарсия стал на ногу бразильцу. Арбитр после просмотра VAR указал на 11-метровую отметку, а Рамос идеально исполнил приговор, пробив точно в угол. Все бы ничего, но через минуту капитан Реала аналогично стал на ногу игроку Атлетика в собственной штрафной. И этот эпизод судьи проигнорировали.

Заговор? Каталонская пресса точно разовьет конспирологические теории. Атлетик создал ряд полумоментов, но реального шанса отыграться так и не было. А "сливочные" не раз могли удвоить преимущество. Бензема из выгодной позиции расстреливал Унаи Симона – голкипер справился. Реал достаточно спокойно довел матч до победы и закрепил лидерство. Мадридцы имеют 7 очков гандикапа перед Барселоной (у Месси игра в запасе). Атлетик с 48 пунктами остался на 7 месте.

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