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Куртуа встановив неймовірне досягнення в Реалі, яке не зміг підкорити Касільяс

17:47 - Читать на русском
Куртуа встановив неймовірне досягнення в Реалі, яке не зміг підкорити Касільяс
Тібо Куртуа / Getty images

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа проводить блискучий сезон у чемпіонаті Іспанії.

 
Серхіо Рамос 73’
73’ Серхіо Рамос

Бельгійський воротар знову відстояв "на нуль" у поєдинку 34-го туру Ла Ліги проти Атлетіка з Більбао. Загалом, для тібо це вже 17-й "сухий" матч у поточному розіграші Прімери.

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Куртуа став першим голкіпером Реала за 25 років, якому вдалося досягти такого показника. Останнім воротарем мадридців, якому вдавалося не пропустити в 17 іграх Ла Ліги, був Франсіско Буйо, який продемонстрував такий результат в сезоні-1994/95. Навіть легендарний Ікер Касільяс не може похизуватися таким досягненням.

Нагадаємо, бельгієць перебрався в Реал влітку 2018 року з лондонського Челсі за 35 млн євро. Відтоді Куртуа зіграв за "вершкових" 74 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 76 м'ячів і ще 30 разів залишав свої ворота "сухими".

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Теги
Іспанія Атлетік - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Тібо Тібо Куртуа
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