В списке вратарей нет Тибо Куртуа, но есть Андрей Лунин. А это значит, что украинец точно выйдет с первых минут, как и анонсировал Карло Анчелотти.

"У Лунина есть абонемент", – Анчелотти анонсировал дебютный матч украинца в сезоне

В заявку не попали травмированные Карвахаль и Бейл, а также испытывающие дискомфорт Бензема, Модрич и Менди. У Йовича коронавирус, а Винисиус набирает кондиции.

В прошлом сезоне мадридцы также играли в Кубке Испании с Алькояно и сенсационно вылетели от слабой команды. Тот матч стал первым для Лунина за Реал и по-прежнему остается последним.

Лунин провалил дебютный матч за Реал – позорный вылет "бланкос" из Кубка Испании может стать катастрофой для украинца