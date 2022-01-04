"Куртуа завтра не будет в составе, потому что я хочу, чтобы сыграл Лунин. У него есть абонемент на Алькояно, ха-ха. Лунин хорошо знает это поле и атмосферу на стадионе. Я ему сказал, что благодаря своему мастерству он заслуживает играть больше.

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Лунин – единственный, кому я завтра хочу дать игровое время. Что касается полевых игроков, я выберу лучших. Точно не сыграют только Бензема, Модрич и Менди, у которых проблемы со здоровьем. А также Вини.

Кубок Испании – очень важный турнир. Мы хотим победить. Я не смотрел прошлогодний матч, но футболисты рассказывали мне", – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В прошлом сезоне мадридцы также играли в Кубке Испании с Алькояно и сенсационно вылетели от слабой команды. Тот матч стал первым для Лунина за Реал и по-прежнему остается последним.

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