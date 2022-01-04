У списку воротарів немає Тібо Куртуа, натомість є Андрій Лунін. А це означає, що українець точно вийде з перших хвилин, як і анонсував Карло Анчелотті.

"Лунін має абонемент", – Анчелотті анонсував дебютний матч українця в сезоні

У заявку не потрапили травмовані Карвахаль і Бейл, а також Бензема, Модріч і Менді, які відчувають дискомфорт. У Йовіча коронавірус, а Вінісіус набирає кондиції.

Минулого сезону мадридці також грали в Кубку Іспанії з Алькояно і сенсаційно вилетіли від слабкої команди. Той матч став першим для Луніна за Реал і досі залишається останнім.

Лунін провалив дебютний матч за Реал – ганебний виліт "бланкос" з Кубка Іспанії може стати катастрофою для українця