В рамках программы дня в 7-м туре Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 7-й тур

Гранада – Бетис – 1:1

Голы: Бойе, 67 – Диао, 51

Сельта – Алавес – 1:1

Голы: Марин, 35 (автогол) – Омородион, 73

Удаление: де ла Торре, 68 (Сельта)

Осасуна – Атлетико – начало в 22:30

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Очередное андалусийское дерби – на этот раз между Гранадой и Бетисом – сильнейшего не определило. Команды обменялись голами в первой половине второго тайма, причем подопечных Мануэля Пеллегрини "похоронил" тот же игрок, который вывел команду вперед. Это сделал 18-летний Диао, который на 51-й минуте стал самым молодым футболистом Бетиса в истории, которому удалось отличиться в дебютном матче в Ла Лиге.

Его же обрезка на 67-й минуте запустила атаку, с которой хозяева отыгрались. На последних секундах "сарацины" могли и победу выиграть усилиями Вайссмана, однако его выстрел с линии вратарской парировал голкипер. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Гранада до сих пор идёт без побед, а Бетис имеет в активе лишь одну.

Аналогичный результат был зафиксирован в поединке на "Балаидосе", где Сельта принимала Алавес. Галисийцы вышли вперед благодаря курьезному автоголу басков – Марин с центра поля отдал пас на голкипера, однако не посмотрел на его позицию. Мяч влетел в ворота.

Гости сравняли счет аж на 74-й минуте, когда Сельта уже была в меньшинстве. Это случилось в результате врывания Хави Лопеса на левый край штрафной с прострелом на Омородиона. 1:1 На большее команд не хватило, поэтому матч завершился именно с этими цифрами на табло.

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