В рамках програми дня у 7-му турі Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 7-й тур

Гранада – Бетіс – 1:1

Голи: Бойє, 67 – Діао, 51

Сельта – Алавес – 1:1

Голи: Марін, 35 (автогол) – Омородіон, 73

Вилучення: де ла Торре, 68 (Сельта)

Осасуна – Атлетіко – початок о 22:30

Чергове андалусійське дербі – цього разу між Гранадою й Бетісом – сильнішого не визначило. Команди обмінялись голами в першій половині другого тайму, причому підопічних Мануеля Пеллегріні "поховав" той же гравець, який вивів команду вперед. Це зробив 18-річний Ассан Діао, який на 51-й хвилині став наймолодшим футболістом Бетіса в історії, якому вдалося відзначитись у дебютному матчі в Ла Лізі.

Його ж обрізка на 67-й хвилині запустила атаку, з якої господарі відігралась. На останніх секундах "сарацини" могли й перемогу виграти зусиллями Вайссмана, однак його постріл з лінії воротарського парирував голкіпер. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Гранада досі йде без перемог, а Бетіс має в активі лише одну.

Аналогічний результат було зафіксовано у поєдинку на Балаїдосі, де Сельта приймала Алавес. Галісійці вийшли вперед завдяки курйозному автоголу басків – Марін з центру поля віддав пас на голкіпера, однак не подивився на його позицію. М'яч влетів у ворота.

Гості зрівняли рахунок аж на 74-й хвилині, коли Сельта вже була у меншості. Це сталося внаслідок вривання Хаві Лопеса на лівий край штрафного з прострілом на Омородіона. 1:1! На більше команд не вистачило, тож матч завершився саме з цими цифрами на табло.