Украинские легионеры очень ярко провели тур Ла Лиги, состоявшийся посреди недели.

Невероятная Жирона обыграла Вильярреал и стала новым лидером чемпионата. Артем Довбик отличился голом, а вот Виктор Цыганков снова "сухой". В следующем туре амбиции каталонцев проверит Реал.

Роман Яремчук наконец-то дебютировал за Валенсию. "Летучие мыши" уступили Реал Сосьедаду, однако украинец успел стать фигурантом нескольких интересных историй. Об этом подробнее в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Изменения планов спасения Мудрика – три украинца из АПЛ в одной сомнительной компании, кошмарный Сон Зинченко