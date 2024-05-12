Главный тренер Барселоны Хави поделился ожиданиями от игры с Реал Сосьедадом в 35 туре чемпионата Испании.

"У нас снова есть шанс занять второе место. После ничьей Жироны все зависит от нас самих.

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У Реал Сосьедада выдающийся уровень, Иманоль Альгуасиль отлично справляется со своей работой, у них все получается очень хорошо. Я уверен, что это непростой, неуступчивый соперник. Это усложняет нам задачу. Наша команда стремится показать, что может одолеть серьезного соперника после поражения от Жироны (2:4).

Не вернуться на второе место стало бы неудачей, шагом назад. Осталось 4 игры, и завтрашний матч для нас жизненно важен", – цитирует Хави Marca.

Напомним, Барселона расположилась на третьей строчке с 73 баллами. От Жироны "кулес" отстают на два очка. Команда Довбика и Цыганкова в 35 туре сыграла вничью с Алавесом (2:2).

Второе место в Ла Лиге дает право на участие в Суперкубке Испании следующего сезона, что может обеспечить клубу дополнительные доходы.

Довбик оформил 27-е результативное действие, Цыганков ассистировал игроку Барсы, но Жирона драматично потеряла очки