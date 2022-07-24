Трансфер центрбека Севильи в Барселону будет закрыт уже через несколько дней.

По информации Diario Sport, Барселона согласовала условия личного контракта с Жюлем Кунде и готовится сделать последний шаг в трансфере. 23-летний центральный защитник подпишет соглашение на 4 года, а сам трансфер будет оформлен на следующей неделе.

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Стало также известно, как Барселоне удалось перехватить Кунде у Челси. Помимо личного желания француза, свою роль сыграла формула расчёта за футболиста. Лондонцы были готовы отдать 65 млн евро несколькими платежами и с большим количеством бонусов – "блаугранас" же предложили меньшую сумму, но одним траншем. Вариант каталонцев больше понравился руководству нервионцев.

Подписание Кунде было особым пожеланием Хави. После закрытия перехода все его запросы по усилению обороны Барсы будут выполнены.

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