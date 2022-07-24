Трансфер центрбека Севільї в Барселону буде закрито вже за кілька днів.

За інформацією Diario Sport, Барселона узгодила умови особистого контракту з Жюлем Кунде й готується зробити останній крок у трансфері. 23-річний центральний захисник підпише угоду на 4 роки, а сам трансфер буде оформлений наступного тижня.

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Стало також відомо, як Барселона зуміла перехопити Кунде у Челсі. Крім особистого бажання француза, свою роль зіграла і формула розрахунку за футболіста. Лондонці були готові віддати 65 млн євро кількома платежами та з великою кількістю бонусів – "блаугранас" же запропонували нижчу суму, але одним траншем. Варіант каталонців більше сподобався керівництву нервіонців.

Зазначається, що підписання Кунде було особливим побажанням Хаві. Після закриття трансферу всі його запити щодо посилення оборони Барси будуть виконані.

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