Жюль Кунде решил, что есть вещи на порядок выше, чем высокая зарплата.

Защитник Жюль Кунде лично отказался от перехода в Челси, утверждает журналистка COPE Хелена Кондис Эдо. Француз предпочел перейти в Барселону, ориентируясь на "спортивные критерии".

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Центрбек Севильи беседовал с Томасом Тухелем и Хави. Выслушав доводы обоих главных тренеров, Кунде решил, что проект "благранас" более убедителен. Официальное предложение от Барселоны ещё не поступило в офис "рохибланкос", но каталонцы уже его готовят. Ожидается, что андалусийцы получат более 50 миллионов евро.

Согласно инсайду Фабрицио Романо, Челси предлагал Севилье 65 миллионов евро, а лично Кунде мог зарабатывать в Лондоне 9-10 млн в год. Барселона была готова выйти из переговоров, но в последний момент перехватила защитника.

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