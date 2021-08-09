Куман сдержанно оценил уход Месси из Барселоны
Главный тренер испанской Барселоны Рональд Куман отреагировал на неожиданное прощание с живой легендой клуба Лионелем Месси.
"Когда уходит игрок уровня Месси и всем становится тяжело – это нормально. Но мы должны двигаться дальше, потому что не можем повлиять на ситуацию.
Барселона разгромила Ювентус в Кубке Гампера – Депай достойно заменил Месси, оформив гол+пас
Мы должны побеждать и работать еще упорнее. У нас есть другие футболисты, способные занять позицию Лионеля и играть важную роль в команде. Теперь мы без него и должны смотреть в будущее", – цитирует Кумана Marca.
Напомним, Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси из-за финансовых ограничений Ла Лиги. Он покинул испанский гранд после свыше 20 лет проведенных в структуре "блаугранас".
Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее