"Когда уходит игрок уровня Месси и всем становится тяжело – это нормально. Но мы должны двигаться дальше, потому что не можем повлиять на ситуацию.

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Мы должны побеждать и работать еще упорнее. У нас есть другие футболисты, способные занять позицию Лионеля и играть важную роль в команде. Теперь мы без него и должны смотреть в будущее", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси из-за финансовых ограничений Ла Лиги. Он покинул испанский гранд после свыше 20 лет проведенных в структуре "блаугранас".

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