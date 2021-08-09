Барселона встречалась с Ювентусом в традиционном Кубке Гампера. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Кубок Гампера

Барселона – Ювентус – 3:0

Голы: Депай, 3, Брейтуэйт, 57, Пуч, 90+2

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Барселона в красивом матче легко справилась с Ювентусом без Лионеля Месси. Героем матча стал новичок "блаугранас" Мемфис Депай, который открыл счет в поединке, а затем ювелирным навесом ассистировал Брейтуэйту.

Стоит отдать должное и сопернику, Криштиану Роналду и компания не давали покоя обороне каталонцев, но мастерская игра голкипера Барсы Нето нивелировала все попытки туринцев отыграться.

Украшением встречи стал гол Рикарда Пуча. Молодой полузащитник искусным обводным ударом поразил ворота Юве из-за пределов штрафной.

Барселона забирает трофей Кубка Гампера и готовится к старту нового сезона, который начнется для подопечных Кумана 15 августа матчем Ла Лиги против Реал Сосьедада.

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