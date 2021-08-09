"Коли йде гравець рівня Мессі й усім стає важко – це нормально. Але ми повинні рухатися далі, бо не можемо повпливати на ситуацію.

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Ми повинні перемагати та працювати ще завзятіше. Ми маємо інших футболістів, які здатні зайняти позицію Ліонеля і грати важливу роль у команді. Тепер ми без нього і повинні дивитися у майбутнє", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, Барселона не змогла продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі через фінансові обмеження Ла Ліги. Він покинув іспанський гранд після понад 20-ти років проведених у структурі "блаугранас".

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