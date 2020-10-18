"У него фантастический взгляд на вещи. Это умный футболист, его техника идеальна. Он в самый-самый последний момент принимает решение, владея мячом, ему хватает на это доли секунды. Он моментально видит самую суть. Я бы сказал, что его футбольный интеллект развит на максимальном уровне.

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Свои идеи я оставлю при себе. Если бы Месси ушел, то мы бы оказались в совершенно иной ситуации. Наш интерес к Вейналдуму в любом случае не был связан с этим.

Если говорить в общем, то думаю, что наша команда могла бы использовать глубину, особенно при игре без мяча. Джини отлично чувствует пространство, он невероятно хорошо умеет добираться до ворот из полузащиты. Он может действительно дать что-то новое команде.

Но из-за финансовой ситуации в клубе его позиция была для нас менее приоритетной, чем позиция правого защитника и нападающего", – цитирует Кумана AD.

Заметим, летом этого года была информация, что Рональд Куман хочет видеть в Барселоне своего соотечественника Вейналдума. СМИ заявляли, что 29-летний футболист уже дал согласие на переход в Барселону и даже согласовал с клубом трехлетний контракт. Ожидалось, что хавбек будет стоить "сине-гранатовым" около 20 млн евро.

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