"У нього фантастичний погляд на речі. Це розумний футболіст, його техніка ідеальна. Він в останній момент приймає рішення, володіючи м'ячем, йому вистачає на це долі секунди. Мессі моментально бачить саму суть. Я б сказав, що його футбольний інтелект розвинений на максимальному рівні. Свої ідеї я залишу при собі.

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Якби Мессі пішов, то ми б опинилися в зовсім іншій ситуації. Наш інтерес до Вейналдума в будь-якому разі не був пов'язаний із цим. Якщо говорити в загальному, то думаю, що наша команда могла б використовувати глибину, особливо при грі без м'яча. Джорджініо Вейналдум відмінно відчуває простір, він неймовірно добре вміє діставатися до воріт із півзахисту. Він може дійсно дати щось нове команді.

Але через фінансову ситуацію в клубі його позиція була для нас менш пріоритетною, ніж позиція правого захисника і нападника", – цитує Кумана AD.

Зауважимо, влітку цього року була інформація, що Рональд Куман хоче бачити у Барселоні свого співвітчизника Джорджініо Вейналдума. ЗМІ заявляли, що 29-річний футболіст вже дав згоду на перехід у Барселону і навіть погодив з клубом трирічний контракт. Очікувалося, що хавбек коштуватиме "синьо-гранатовим" близько 20 млн євро.

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