Хавбек Ліверпуля Джорджініо Вейналдум вирішив залишитись у таборі мерсисайдців, повідомляє Sky Sports.

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Таке рішення 29-річний гравець ухвалив після розмови з Юргеном Клоппом, який переконував Джорджініо не змінювати команду. За інформацією ЗМІ, у послугах нідерландського хавбека була зацікавлена Барселона, яку очолює його співвітчизник Рональд Куман.

У минулому сезоні АПЛ Вейналдум провів 37 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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