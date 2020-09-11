Вейналдум залишиться у Ліверпулі – Клопп переконав гравця не переходити у Барселону
Хавбек Ліверпуля Джорджініо Вейналдум вирішив залишитись у таборі мерсисайдців, повідомляє Sky Sports.
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Таке рішення 29-річний гравець ухвалив після розмови з Юргеном Клоппом, який переконував Джорджініо не змінювати команду. За інформацією ЗМІ, у послугах нідерландського хавбека була зацікавлена Барселона, яку очолює його співвітчизник Рональд Куман.
У минулому сезоні АПЛ Вейналдум провів 37 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
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