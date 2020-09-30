"Очень хорошо, что капитан команды так проявил себя, призвав к единству. Это всегда приятно. Надеюсь, теперь будет поспокойнее, чем в последнее время.

Месси красноречиво положил конец своему конфликту с Барселоной

Я не знаю, все ли в моих руках, чтобы Месси был счастлив здесь. Нужно подобрать лучший вариант и лучшую позицию для него, чтобы Лионель мог блистать. Также нужно выбрать методику тренировок, так как Месси живет футболом и хочет побеждать, на занятиях в том числе", – цитирует слова Рональда Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, летом была информация, что Месси покинет Барселону из-за конфликта с Бартомеу. Сага вокруг этого ухода продолжалась около месяца, однако стороны никак не могли договориться о расторжомении соглашения. В конце концов, Месси принял решение остаться в Барселоне еще на один сезон до конца своего контракта.

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