"Дуже добре, що капітан команди так проявив себе, закликавши до єдності. Це завжди приємно. Сподіваюся, тепер буде спокійніше, ніж останнім часом.

Мессі красномовно поклав край своєму конфлікту з Барселоною

Я не знаю, чи від мене залежить, чи буде Мессі щасливий тут. Потрібно підібрати найкращий варіант і найкращу позицію для нього, щоб Ліонель міг сяяти. Також потрібно вибрати відповідну методику тренувань, адже Мессі живе футболом і хоче перемагати, на тренуваннях у тому числі", – цитує слова Рональда Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, влітку була інформація, що Мессі покине Барселону через конфлікт з Бартомеу. Сага навколо його відходу тривала близько місяця, проте сторони ніяк не могли домовитись про розірвання угоди. Зрештою, Мессі вирішив залишитись у Барселоні ще на один сезон до завершення свого контракту.

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