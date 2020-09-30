Куман оцінив слова Мессі про кінець конфлікту з Барселоною
Головний тренер Барселони Рональд Куман прокоментував нещодавне висловлювання Мессі щодо об'єднання усіх прихильників "блаугранас", гравців та клубу.
"Дуже добре, що капітан команди так проявив себе, закликавши до єдності. Це завжди приємно. Сподіваюся, тепер буде спокійніше, ніж останнім часом.
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Я не знаю, чи від мене залежить, чи буде Мессі щасливий тут. Потрібно підібрати найкращий варіант і найкращу позицію для нього, щоб Ліонель міг сяяти. Також потрібно вибрати відповідну методику тренувань, адже Мессі живе футболом і хоче перемагати, на тренуваннях у тому числі", – цитує слова Рональда Кумана Mundo Deportivo.
Нагадаємо, влітку була інформація, що Мессі покине Барселону через конфлікт з Бартомеу. Сага навколо його відходу тривала близько місяця, проте сторони ніяк не могли домовитись про розірвання угоди. Зрештою, Мессі вирішив залишитись у Барселоні ще на один сезон до завершення свого контракту.
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