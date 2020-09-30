"После стольких разногласий, я бы хотел положить конец всему этому. Мы должны сохранять единство и понимать, что лучшее – впереди.

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Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы Барселона стала лучше и сильнее. Сочетание страсти с воодушевлением и мотивацией – единственный ключ к достижению целей. Мы должны быть вместе и двигаться в одном направлении.

Я хотел обратиться к фанатам. Если когда-либо кто-то из вас был раздражен тем, что я говорил или делал, оставьте сомнения. Я всегда хотел для клуба лучшего", – сказал Лионель Месси в интервью Sport.es.

Напомним, летом была информация, что Месси покинет Барселону из-за конфликта с Бартомеу. Сага вокруг этого ухода продолжалась около месяца, однако стороны никак не могли договориться о расторжомении соглашения. В конце концов, Месси принял решение остаться в Барселоне еще на один сезон до конца своего контракта с Барселоной.

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